Les Expos de 1994: «La meilleure équipe du baseball» -Denis Boucher

Boucher, originaire de Lachine, est toujours impliqué dans le baseball dans son coin en plus d’être entraîneur de l’équipe de baseball nationale qui revient des Jeux panaméricains avec une médaille d’argent. Il est aussi recruteur avec les Yankees de New York.

Et quel est l’avenir du baseball au Canada?

« Chaque année, on envoie de plus en plus de joueurs dans les collèges américains. C’est bon signe. On a plus de joueurs qui se développent là-bas. Ça nous donne une chance d’avoir de plus en plus de Canadiens et de Québécois qui peuvent accéder aux ligues majeures. »