Tour de l'Utah: le Montréalais James Piccoli à 26 secondes du meneur

En terminant deuxième de la seconde étape, mercredi, au Tour cycliste de l'Utah, James Piccoli (Elevate - KHS Pro Cycling) talonne désormais le maillot jaune.

Le Belge Ben Hermans, coéquipier de Guillaume Boivin chez Israel Cycling Academy, s'est imposé avec 20 secondes d'avance sur Piccoli, de Mont-Royal, lors de cette étape de 138 kilomètres présentée entre Brigham City et la station alpine Powder Mountain Resort.

Piccoli a fait belle impression dans les huit derniers kilomètres du parcours, qui étaient en ascension. Sa prestation lui a d'ailleurs permis d'enfiler le maillot du coureur le plus combatif.

Au classement général, Hermans prend les commandes, suivi de Piccoli, qui suit à 26 secondes. Le Danois Niklas Eg (Trek-Segafredo) est troisième à 52 secondes.

Classé 23e du jour, Boivin (+5 min 52 s) est 20e au général à six minutes de la tête. Jean-Denis Thibault (DCBank Pro Cycling Team) et Émile Jean (Worthy), respectivement 49e et 97e mercredi, sont 89e et 100e au classement général provisoire.

Le peloton prendra le départ de l'étape de jeudi au parc d'état Antelope Island pour se rendre jusqu'à North Salt Lake. Cinq montées importantes attendent les coureurs dans le dernier tiers de cette étape de 138 kilomètres.