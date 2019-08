«Ça fait mal à notre fierté de voir notre quart se faire ramasser» -Kristian Matte

Selon toute vraisemblance, Vernon Adams fils sera de retour à la barre de l’attaque des Alouettes.

«Il est de retour à l’entraînement et c’est lui qui gère les pratiques à l’attaque. Pour nous, dans notre tête, c’est vraiment lui qui va être le partant et on est prêts à continuer avec lui. »

Le quart Antonio Pipkin, qui était le partant contre les Roughriders, et Matthew Shiltz, qui lui a succédé quand il a été blessé, ont été sérieusement frappés par les joueurs de l’unité défensive de la Saskatchevan. Quels sont les correctifs à apporter.

« On aime jamais ça voir le quart-arrière se faire frapper. C’était «couverture zéro». Ça veut dire qu’ils vont envoyer un joueur de plus. Dans ces moments-là, tout doit être parfait. Il faut que la ligne bloque les bons joueurs, il faut que le quart-arrière soit capable de décocher le ballon, les porteurs de ballons ont des blocs, aussi. Sur ces jeux, il y avait un gars de plus et on n’a pas été capables de le bloquer. Ça fait mal à notre fierté de voir notre quart-arrière se faire ramasser comme ça. »