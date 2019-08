«Nous nous sommes battus pour chaque ballon» - Rémi Garde

L'Impact était privé d’Ignacio Piatti. Jackson-Hamel, Clément Bayiha et Shamit Shome étaient les trois joueurs canadiens titulaires.

But rapide

L'Impact n'a pas pris de temps pour ajouter à son avance bâtie à Montréal. À la 13e minute, Saphir Taïder s'est chargé d'un coup de pied de coin et Jackson-Hamel fait dévier le ballon dans le but à l'aide d'une belle tête.

Le Cavalry a décoché 18 tirs en direction du filet protégé par Clément Diop, mais seulement trois ont atteint la cible. Cela dit, deux d'entre eux ont été repoussés in extremis par le gardien: un ballon qui a failli passer au-dessus de lui à la 20e minute et un autre, puissant, qui a failli se frayer un chemin derrière lui dans les dernières secondes de la rencontre.

« Ça me rappelle ma jeunesse de jouer ici, a dit le milieu de terrain de l'Impact natif de l'Alberta, Shamit Shome. Je pense qu'on a bien joué. Notre but principal était de se qualifier pour la finale et c'est ce qu'on a fait. Je suis content qu'on a remporté le match à la fin. »