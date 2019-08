Le triomphe de Pascal:«Ça a été extrêmement magique» -Stéphan Larouche

« Les Jeux olympiques, ça a été un moment fort de ma carrière. Le premier championnat du monde d’Éric Lucas, ça avait été quelque chose d’extrêmement gros. Mais j’étais plus jeune, j’avais moins d’expérience. Lucian, ça été exceptionnel. Lucian en Roumanie, devant son peuple, ça avait été un moment magique. Mais celui-là avec Jean, d’être dans l’aréna de l’adversaire. Pas le bienvenu. Pas favori. On nous prend pour un adversaire, on nous traîte comme un adversaire. Partout. Et d’arriver avec ce résultat, ça a été extrêmement magique. »