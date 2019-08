Blue Jays: Bichette poursuit sa séquence

TORONTO — Elvis Andrus a cogné quatre coups sûrs et produit deux points, aidant les Rangers du Texas à battre les Blue Jays de Toronto 7-3, mercredi.

Cette victoire a permis aux Rangers d'éviter le balayage dans la série de trois rencontres. Ils avaient perdu les deux premiers matchs par un pointage combiné de 22-4.

Andrus a frappé trois simples et un double. Il totalise 1683 coups sûrs en carrière avec les Rangers, ce qui le classe deuxième dans l'histoire de l'équipe à ce chapitre derrière Rafael Palmeiro (1692).

Kolby Allard (1-0) a été crédité d'une première victoire avec les Rangers, qui ont acquis ses services des Braves d'Atlanta le 30 juillet. Il a accordé trois points et quatre coups sûrs en cinq manches et deux tiers.

Malgré la défaite, les Blue Jays comptent 11 victoires à leurs 17 dernières sorties.

Sortie rapide pour Reid-Foley

Sean Reid-Foley (2-3) a oeuvré pendant seulement trois manches et un tiers. Les Rangers ont ouvert la marque en deuxième manche, quand Nomar Mazara a cogné un double avant de croiser le marbre sur un simple de Delino DeShields.

Reid-Foley a cédé sa place en quatrième après avoir donné des buts sur balles à Isiah Kiner-Falefa et DeShields. Les deux ont marqué sur un double de Danny Santana contre Buddy Boshers.

Santana a ensuite filé jusqu'au marbre sur un simple d'Andrus contre Zack Godley.

Les Blue Jays ont enfin donné signe de vie en fin de quatrième manche. Randal Grichuk a cogné un triple, puis a marqué sur un optionnel de Brandon Drury.

Andrus est revenu à la charge en sixième avec un double d'un point, portant la marque à 5-1 en faveur des visiteurs.

Les Blue Jays ont marqué deux points en sixième. Teoscar Hernandez a croisé le marbre sur un mauvais lancer, puis Rowdy Tellez a profité d'un simple de Danny Jansen pour compléter son parcours autour du losange.

Mazara et Santana ont frappé des circuits en solo tard dans le match pour les Rangers.

Bichette: 17 matchs de suite sur les sentiers

La recrue des Blue Jays Bo Bichette a prolongé à 17 sa séquence de matchs consécutifs avec au moins une présence sur les sentiers en début de carrière. Il s'agit de la deuxième meilleure séquence du genre dans l'histoire des Majeures à égalité avec Bill Russell, des Dodgers de Los Angeles en 1969. Rocco Baldelli détient le record, lui qui avait atteint les sentiers lors de chacun de ses 24 premiers matchs en carrière en 2003 avec les Devil Rays de Tampa Bay.

Le gérant des Blue Jays, Charlie Montoyo, a dirigé Baldelli dans les mineures avant ses débuts dans les grandes ligues.

«Je suis certain que Rocco va m'envoyer un message texte en me demandant de lui donner une journée de congé ou quelque chose du genre, a dit Montoyo. Il lui en faut combien encore? Je vais en parler à Rocco.

«(Bichette) écrit une page d'histoire contre de bons lanceurs.»

Les Blue Jays présentent un dossier de 11-6 depuis le rappel de Bichette le 29 juillet.

Ted Williams: une classe à part

Son père, Dante, a connu une brillante carrière avec les Rockies du Colorado. Il était particulièrement impressionné de voir son fils surpasser Ted Williams au deuxième rang dans sa séquence.

«Mon père m'a dit qu'il y a des joueurs légendaires, puis il y a Ted Williams», a dit le jeune Bichette.

«(Williams) était l'une des idoles de mon père. Ils étaient devenus de bons amis.»

Dante Bichette a été intronisé au Temple de la renommée des frappeurs Ted Williams en 2016.

Bo Bichette est aussi devenu le premier joueur à cogner 16 coups sûrs de plus d'un but à ses 17 premiers matchs, et le 18e joueur depuis 1913 à frapper au moins 27 coups sûrs à ses 17 premiers matchs.