Bo Bichette: «Il joue à 100 milles à l'heure» -Alex Agostino

Il y a eu le premier Bo. Jackson, de son nom de famille. Assez bon pour jouer dans deux sports professionnels. Il y a maintenant un autre Bo. Bichette, celui-là.

Bo Bichette ne joue qu’au baseball professionnel, mais il connaît un début de carrière plus que prometteur avec les Blue Jays de Toronto.

En fait, Bichette est sur les traces du légendaire Jo DiMaggio. Rien de moins.

À ses 15 premiers matchs avec les Blue Jays cette saison, Bichette a frappé 26 coups sûrs. C’est seulement un de moins que le meneur de tous les temps après 15 rencontres, DiMaggio lui-même, qui en avait cogné 27 à sa saison recrue en 1936.

« C’est un début de carrière phénoménal quand tu mentionnes le nom de Jo DiMaggio, confirme le dépisteur et analyste Alex Agostino. C’est un départ canon et ça donne espoir aux partisans des Blue Jays.

« En plus de tout ce que l’on mentionne, l’énergie et l’enthousiasme qu’il apporte sur le terrain… Quand il se présente au bâton, les partisans pensent qu’il y a quelque chose qui va arriver. Il y a une chose : il joue à 100 milles à l’heure. Et ça, c’est tellement rafraîchissant. »

Écoutez l'entrevue intégrale...