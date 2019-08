En rémission du cancer: «Je voulais jouer en 2019» -Louis-Philippe Simoneau

En dépit de sa maladie, Simoneau, 24 ans, espérait être guéri à temps pour la saison 2019. Rien de moins.

« Avant ma première chimio (15 février), Danny Maciocia, notre entraîneur-chef, vient me voir et me dit «2019, qu’est-ce que tu penses? ». Je lui dis que c’est ça mon but. J’aimerais ça finir mes traitements et jouer ma saison 2019. Et il m’a dit : « on va faire en sorte que ça arrive. » Et c’est arrivé. Je ne peux pas être plus content. Danny parle tellement souvent d’une grande famille et ça prend tout son sens. »