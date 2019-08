«L'Annuel de l'automobile»: les voitures coûtent cher!

«Il y a actuellement autour de 35 modèles de voitures électriques disponibles. Et à partir de 2020, ça va continuer à augmenter. […] On commence à combler les manques des véhicules électriques. Auparavant on développait une autonomie de 150 ou 200 kilomètres, maintenant on approche plutôt des 400 kilomètres. On a pratiquement doublé et on prétend qu’on va encore doubler dans les trois ou quatre prochaines années.»