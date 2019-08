Les succès de Bianca Andreescu:«C'est une battante» -Sylvain Bruneau

« Il y a un an et demi, en mars 2018, c’était elle et moi. Il n’y avait pas d’équipe comme on a présentement. Il n’y avait pas de physiothérapeute. Pas de préparateur physique. Pas rien. Pas de parents. Personne. Juste nous deux dans des petits tournois de nulle part, sous le radar. C'est une ascension fulgurante, que l'on voit d'habitude sur quelques années. On s'habitue. Mais c'est une fille qui a les pieds sur terre. On en parle. Elle me dit: «Tu n'as pas à t'inquiéter, Sylvain. Je ne changerai pas. » Et on l'a vu quand elle a été voir Serena après le match pour parler avec elle. C'est une bonne athlète et une très, très bonne personne. »