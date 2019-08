NBA 2019-2020: les Pelicans à Toronto en lever de rideau

TORONTO - Les champions de la NBA auront un adversaire de choix en lever de rideau de la prochaine saison de la NBA.

Les Raptors de Toronto entameront la saison 2019-2020 le 22 octobre, contre Zion Williamson et les Pelicans de La Nouvelle-Orléans. Ce sera le premier match officiel du premier choix lors du repêchage de juin.

Les Raptors en profiteront pour hisser leur bannière de champions. Ce soir-là, le seul autre match à l'horaire sera Lakers - Clippers.

Le match suivant des Raptors aura lieu le 25 octobre à Boston, contre des Celtics qui comptent maintenant dans leurs rangs Kemba Walker, l'ancienne vedette des Hornets.

Toronto va par ailleurs jouer à domicile le jour de Noël (à midi, contre Boston), ainsi que la veille du Jour de l'An (à 19h00, face aux Cavaliers de Cleveland). Vitrine de prestige dans la NBA, l'horaire du jour de Noël a inclus les Raptors une seule autre fois - en 2001 à New York, contre les Knicks.

Kawhi Leonard, qui a marqué l'histoire des Raptors, à sa seule saison avec eux, sera de retour le 11 décembre, avec les Clippers de Los Angeles. À noter que les Raptors vont rendre visite aux Clippers le 11 novembre.

Auteur notamment du gigantesque panier qui a éliminé les Sixers de Philadelphie au deuxième tour éliminatoire, Leonard a été nommé le joueur le plus utile de la Finale de la NBA. Originaire de Los Angeles, il s'est joint aux Clippers comme joueur autonome.

Giannis Antetokounmpo, joueur le plus utile de la saison dernière, mènera les Bucks au nord de la frontière le 25 février et le 3 avril. Milwaukee a été écarté par les Raptors en finale de l'Association Est.

Les Warriors de Golden State, défaits par Toronto en finale de la NBA, seront de passage le 16 mars. LeBron James, Anthony Davis et les Lakers de Los Angeles visiteront le Scotiabank Arena le 24 mars.

Le plus long séjour à domicile des Raptors sera quatre matches, du 21 au 28 février. Leur plus long périple sera de cinq rencontres, en deux occasions: du 8 au 16 novembre, ainsi que du 1er au 9 mars. Les Raptors auront 13 séquences de deux matches en deux jours, une de plus que la saison dernière.

L'Ontarien R.J. Barrett et les Knicks vont jouer à Toronto le 27 novembre et le 12 avril. Luguentz Dort, de Montréal-Nord, a obtenu un contrat à deux volets avec le Thunder d'Oklahoma City. Le club va rendre visite aux Raptors le 29 décembre.

La saison régulière des Raptors va prendre fin les 14 et 15 avril, avec deux matches en Floride.