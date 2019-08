Nadal défait Medvedev 6-3, 6-0 et décroche un cinquième titre à la Coupe Rogers

MONTRÉAL — Rafael Nadal a aisément remporté un choc des générations contre Daniil Medvedev 6-3, 6-0 en finale de la Coupe Rogers de Montréal, dimanche, s'adjugeant du même coup son cinquième titre en carrière au Canada.

Le tennisman âgé de 33 ans, qui participait à une 51e finale en carrière dans un tournoi de la série Masters 1000, était confronté à un Russe de 23 ans qui disputait son premier match de championnat à ce niveau-ci.

L'Espagnol a mis un point d'exclamation à sa semaine de travail dans la métropole en blanchissant Medvedev en deuxième manche, lorsque ce dernier a expédié son retour à l'extérieur des limites du terrain. Il a scellé l'issue de la rencontre en une heure et 10 minutes, avant de lever les bras vers le ciel, comme il le fait après chacune de ses victoires.

«J'ai toujours connu du succès à Montréal. C'est d'ailleurs ici que j'ai remporté mon premier titre sur le dur, en 2005, alors c'est toujours un tournoi qui m'est très cher, a rappelé Nadal en entrevue d'après-match sur le court. C'est pourquoi, même lorsque je me rends loin à Wimbledon, je m'assure toujours d'être ici.»

Nadal a du même coup défendu avec succès son titre acquis l'an dernier à la Coupe Rogers de Toronto — une première pour lui en carrière sur le dur. De plus, il s'est approché à un seul titre du record de six au Canada, qui appartient au Tchèque Ivan Lendl.

'Rafa' a également décroché son 20e titre de la série Masters 1000 sur le dur, et son 35e titre au total à ce niveau en carrière — il est le meneur de tous les temps à ce chapitre, avec deux de plus que le Serbe Novak Djokovic, absent ce week-end à Montréal.

Pour sa part, Medvedev a perdu une deuxième finale en autant de semaines, après s'être incliné devant l'Australien Nick Kyrgios le week-end dernier à l'Omnium Citi de Washington. La neuvième raquette mondiale devra donc patienter au moins jusqu'à la semaine prochaine avant d'obtenir son premier titre de la série Masters 1000.

«C'est mon premier discours en français, donc ne me jugez pas s'il-vous-plaît, a dit Medvedev, la nouvelle coqueluche des Montréalais. D'abord, 'Rafa', tu es un grand champion. J'aurais préféré que le match se termine différemment, mais je te félicite pour ta victoire.

«Je serai toujours heureux de revenir à Montréal, et j'espère un jour pouvoir l'emporter ici», a-t-il conclu.

Il s'agissait du premier duel entre les deux tennismen en carrière.

Le début de match a été chaudement disputé, Medvedev poussant le premier jeu à égalité. Nadal, en vétéran, n'a toutefois pas bronché et a rapidement ouvert la marque.

Le Majorquin a ensuite adopté une approche plus agressive, lui procurant deux balles de bris au quatrième jeu. Il a converti sa deuxième, à la suite d'une double faute du Russe, avant de sceller l'issue de la première manche quelques minutes plus tard avec un passing spectaculaire. C'était la première fois cette semaine que Medvedev perdait une manche.

Le rouleau compresseur espagnol a poursuivi sa lancée en deuxième manche.

Après la rencontre, les organisateurs ont annoncé que 223 016 spectateurs avaient assisté à la Coupe Rogers de Montréal, un nouveau record.

Nadal et Medvedev se dirigeront maintenant vers le Masters de Cincinnati — le dernier tournoi préparatoire avant les Internationaux des États-Unis. L'Espagnol dispose d'un laissez-passer pour le deuxième tour, alors que le Russe a rendez-vous avec le Britannique Kyle Edmund en première ronde.

Un peu plus tôt dimanche, l'Espagnol Marcel Granollers et l'Argentin Horacio Zeballos ont remporté le titre du double masculin en disposant des Hollandais Robin Haase et Wesley Koolhof en deux manches de 7-5, après une heure et 20 minutes de jeu.