Robin Lehner reçoit son trophée avec la mauvaise équipe

L’ex-gardien de but des Islanders de New York a reçu récemment son trophée Bill-Masterton qu’il a remporté au terme de la dernière saison dans la LNH.

Petite coquille, sur le trophée remis au joueur ayant démontré le plus de qualités de persévérance, d'esprit sportif et de dévouement au hockey, il est inscrit le mauvais nom d’équipe, soit les Rangers de New York.

Sur les réseaux sociaux, le cerbère s’est amusé aux dépens de la LNH.