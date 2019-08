Tir à l'arc: l'or et une place aux Olympiques pour le Canada

L'équipe canadienne de tir à l'arc a défait le Chili 5-4 en finale de l'épreuve masculine par équipes d'arc recourbé, dimanche, aux Jeux panaméricains, et a aussi obtenu un billet pour l'épreuve individuelle aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020.

Eric Peters, d'Ottawa, Crispin Duenas, de Toronto, et Brian Maxwell, d'Abbotsford, en Colombie-Britannique, ont gagné en ronde de barrage puisque le duel était égal 4-4 après quatre rondes.

Les États-Unis ont défait le Mexique 5-3 dans le match pour le bronze.

Plus tard dimanche, Duenas et Peters s'affrontaient en demi-finale de l'épreuve individuelle d'arc recourbé. Puisqu'un Canadien était assuré d'une place en finale, le Canada était certain d'obtenir une place aux Jeux de Tokyo à l'épreuve individuelle masculine d'arc recourbé.

L'équipe américaine composée de Brady Ellison et Casey Kaufhold a gagné l'épreuve mixte en arc recourbé dimanche, offrant une place aux États-Unis chez les hommes et les femmes aux Jeux de Tokyo. Mais puisqu'Ellison avait déjà gagné une place individuelle pour l'équipe américaine aux mondiaux, cette place sera plutôt donnée au finaliste de l'épreuve masculine.

Lors de l'épreuve mixte, Duenas et Stephanie Barrett, de Newmarket, en Ontario, ont défait le Mexique 5-3 dans le match pour le bronze.

Par ailleurs, la gymnaste Ellie Black, de Halifax, a été nommée porte-drapeau du Canada pour la cérémonie de clôture. Black a gagné deux médailles d'or, deux d'argent et une de bronze à Lima, devenant la gymnaste canadienne la plus décorée de l'histoire des Jeux panaméricains avec 10 médailles en carrière.

MARCHE

Mathieu Bilodeau, de Québec, n'a pas terminé l'épreuve de 50 kilomètres. Seulement cinq des 14 participants ont rallié l'arrivée.

JUDO

Mina Coulombe, de Baie-Comeau, a perdu en huitièmes de finale contre la Costaricaine Diana Brenes chez les moins de 78 kilogrammes. Marc Deschênes, de Laval, s'est incliné en huitièmes de finale face au Dominicain Jose Nova chez les moins de 100 kg.

Note aux lecteurs: Version corrigée. Le Canada a obtenu une place aux Olympiques à l'épreuve individuelle masculine d'arc recourbé via la finale masculine et non la finale par équipes.