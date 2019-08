Deux circuits pour Hernandez dans un gain de 8-2 des Blue Jays

TORONTO - Teoscar Hernandez a claqué deux circuits et Sean Reid-Foley a été solide durant cinq manches, vendredi, pour permettre aux Blue Jays de Toronto de défaire les Yankees de New York 8-2.

Randal Grichuk et Danny Jansen ont également frappé des coups de canon pour les Blue Jays (48-72), qui ont égalé la série de quatre matchs 1-1.

Reid-Foley (2-2) a récolté la victoire après avoir alloué un seul point et cinq coups sûrs tout en retirant cinq frappeurs sur des prises. Les Yankees (76-40) ont ainsi stoppé leur séquence de victoires à neuf.

L'ancien lanceur des blue Jays, J.A. Happ (9-7) a connu quelques ennuis et a eu de la difficulté à bien contrôler ses lancers du côté des Yankees. Il a concédé six points en quatre coups sûrs, dont trois circuits, en plus d'accorder trois buts sur balles.

Grichuk a ouvert le pointage en première manche en envoyant la balle rapide de Happ par-dessus le mur du champ gauche, une claque de deux points, pour donner les devants aux locaux.

Les Blue Jays ont rappliqué une manche plus tard lorsque Hernandez a claqué sa première longue balle de la soirée pour porter le score à 3-0.

En troisième, le voltigeur des Yankees Brett Gardner a été expulsé de la rencontre après avoir argumenté les décisions de l'arbitre alors que Cameron Maybin se trouvait au bâton. Après avoir été escorté du terrain, le gérant des Yankees Aaron Boone a dû retenir Gardner, qui se dirigeait vers l'arbitre Chris Segal. Lors de la présence suivante, Mike Tauchman a cogné un circuit en solo pour réduire l'écart.

Les Blue Jays ont senti la menace en fin de troisième manche, mais ont gardé la tête hors de l'eau. En cinquième, les Yankees ont une fois de plus rempli les sentiers, avec deux retraits. Didi Gregorius a frappé une flèche au centre du terrain, mais Bo Bichette a réalisé un attrapé spectaculaire pour mettre un terme à la manche et à la menace.

Mike Ford a ajouté un circuit en solo aux dépens du releveur des Jays Tim Mayza pour porter la marque à 6-2.

Hernandez a cogné de nouveau une longue balle, cette fois-ci pour deux points, en huitième manche pour mettre le match hors de portée.