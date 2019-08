Omnium d'Écosse: un 62 et les commandes pour Mi Jung Hur

NORTH BERWICK, Royaume-Uni — Profitant d'une heure de départ favorable, vendredi, la Sud-Coréenne Mi Jung Hur s'est hissée au premier rang lors la deuxième ronde de l'Omnium de golf féminin d'Écosse, qui a été interrompu à cause de la pluie.

Hur, qui a complété sa ronde en début de soirée, a inscrit un score de 62, neuf coups sous la normale, pour une fiche de 128, 14 coups sous le par. La Thaïlandaise Moriya Jutanugarn accuse un retard de deux coups après avoir ramené une carte de 66.

Seule Canadienne inscrite au tournoi, l'Ontarienne Alena Sharp a joué 68, un coup de mieux que la veille, et son recul est de neuf coups sur la meneuse.

Les golfeuses dont le départ avait lieu le matin ont fait face à de forts vents et de la pluie au Renaissance Club. Le jeu a été suspendu en début d'après-midi, repoussant les départs des joueuses faisant partie du groupe de l'après-midi. Du coup, ces dernières ont profité d'un important avantage alors que le soleil est apparu et le vent s'est arrêté. Toutefois, la deuxième ronde n'a pu être complétée à cause de la noirceur.

Hur, qui a amorcé sa ronde au 10e trou, n'a inscrit qu'une seule normale lors des 12 premiers trous. La Sud-Coréenne a amorcé sa journée avec deux oiselets et ajouté un aigle en calant un coup d'approche au 12e trou, une normale-5.

Lors des neuf trous suivants, elle a a ajouté six oiselets et commis deux bogueys.