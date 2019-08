En demi-finales à la Coupe Rogers: «Je joue sans peur» -Bianca Andreescu

Andreescu présente une fiche cumulative de 4-0 contre des joueuses du top-5 cette année. Deux de ces victoires sont venues cette semaine alors qu'elle a battu Kiki Bertens, cinquième mondiale, en troisième ronde.

« Lorsque je me présente sur le court, je joue sans peur. Je n'ai aucune pitié, peu importe qui est mon adversaire. Et je pense que ça paraît beaucoup. »

Conditions venteuses

Les conditions venteuses au Centre Aviva ont semblé favoriser Andreescu alors que Pliskova a souvent dû recommencer son lancer au service en première manche. En raison des ajustements qu'elle a tenté d'apporter, Pliskova a commis quatre doubles fautes durant cette manche initiale. Profitant du fait que l'atout principal de Pliskova était neutralisé, Andreescu a dominé dans tous les aspects du jeu.

Pliskova a gagné son premier jeu du match pour amorcer la deuxième manche, et alors que la Tchèque menait 5-1 et 40-30, Andreescu a demandé à l'arbitre en chef de voir une physiothérapeute. Elle a tout de même gagné les trois points suivants pour un bris de service, tout en essayant de protéger son aine.

Lors de la pause suivante, Andreescu et une physiothérapeute sont allées dans le vestiaire pour des traitements plus spécifiques. Andreescu a aperçu ses parents dans les gradins et a pointé en direction de son aine alors qu'elle quittait le terrain. Elle est revenue sur le court en trottinant, un bandage autour de la cuisse droite et un autre apposé à l'intérieur de la cuisse gauche.

« Je me suis baissée très bas sur l'un de ses coups et j'ai senti quelque chose dans l'aine, a raconté Andreescu. J'avais également senti quelque chose ce matin. C'était un peu douloureux, mais je pense que ç'a empiré un peu pendant le match. »

Andreescu a continué de s'étirer et de marcher avec précaution pendant les interruptions du jeu, et Pliskova en a profité pour gagner le deuxième set, 6-2.

Lors de deux longs jeux pour amorcer la manche décisive, Andreescu a continué d'avoir des ennuis et semblait souffrir de douleurs aux jambes, au point de grimacer après que de longs échanges l'eurent forcée à courir à gauche et à droite sur le court. Andreescu et Pliskova ont partagé les deux premiers jeux et la Tchèque a pris l'avance 2-1 grâce à un smash.

Les deux joueuses ont continué de protéger leur service jusqu'au neuvième jeu lorsque un coup de Pliskova est tombé loin au-delà de la ligne de fond, permettant à la Canadienne d'inscrire le premier bris du set. Andreescu a gagné les quatre points à son service pour mériter son billet pour la demi-finale.