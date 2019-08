GP3R:«On y va pour encourager les nôtres» -Dominic Fugère

Le Grand Prix de Trois-Rivières n’a cessé de gagner en popularité depuis ses débuts, il y a cinq décennies. Et il sera plus populaire que jamais en fin de semaine avec la présentation de quelques-unes de séries les plus populaires.

Et s’il fallait absolument en désigner une parmi tant d’autres, il est probable que la 12e course de la saison du NASCAR Pinty’s soit celle qui retienne le plus l’attention et l’intérêt des amateurs de course qui seront présents à Trois-Rivières, dimanche.

Lorsque l’on regarde l’actuel classement de la série, les noms qui occupent les cinq premières places sont ceux d’Andrew Ranger, Kevin Lacroix, L.P. Dumoulin, Alex Tagliani et Alex Labbé.

Donc, toujours populaire, le NASCAR à Trois-Rivières?

« Je compare ça un peu au hockey, note le directeur général du Grand Prix de Trois-Rivières, Dominic Fugère, au micro de Jérémie Rainville aux amateurs de sports. On aime beaucoup le hockey ici parce qu’il y a beaucoup de petits joueurs québécois.