Le rite de passage de Ballou Tabla

Panellinios Football Club

C’est jeudi après-midi et on attend impatiemment l’arrivée de Ballou. Le lieu de rencontre était plutôt évident. On n’a pas eu à y penser bien longtemps.

« Parc Jarry, 14 heures, au terrain synthé du Panellinios », lui a-t-on dit.

Le joueur a peut-être l’habitude des grands boulevards européens maintenant, mais il sait pertinemment où c’est. Combien de fois a-t-il effectué le trajet de la maison de ses parents, rue Desroches dans Hochelaga, jusqu’au terrain où il a accompli ses premiers faits d’armes ?

Une dizaine de jeunes y jouent d’ailleurs depuis près d’une heure maintenant, sans égard au mercure qui vient tout juste de dépasser la barre des 30˚C pour la première fois de juin. La plupart ont probablement entre 8 et 13 ans, mais à les voir se dribbler les uns les autres avec autant d’adresse, on comprend pourquoi le Panellinios est l’un des terreaux fertiles du foot québécois et désormais le berceau d’un Blaugrana.

Qui sait, d’ailleurs, si dans quelques années on ne va pas donner rendez-vous à l’un de ces jeunes pour la couverture d’un numéro de Victoire ? Mais pour le moment, on va profiter de notre invité du jour qui vient tout juste d’arriver…

On ne va pas se le cacher, on est très fébrile à l’idée de rencontrer Ballou puisque, comme tout le monde, on ignore à peu près tout de sa nouvelle vie en Espagne.

Simple coïncidence ou geste délibéré, il porte sur sa tête une casquette DSQUARED2 dont le slogan est “Born in Canada, living in London, made in Italy”. C’est plutôt rigolo parce que c’est un peu à l’image du footballeur, non ? Il n’est bien évidemment pas né au Canada, mais c’est ici qu’il a fait ses classes avant d’embrasser la vie européenne.

Puis, cet amusant porte-étendard complète un style non moins révélateur de son métier. Runnings FILA blanches aux pieds et survêtements Nike assortis, Ballou affiche le look streetwear décontracté qu’on connait aux passionnés de soccer.

Voilà qu’on s’est à peine salué que le lieu de rencontre produit déjà l’effet escompté. Ballou balaye lentement du regard le terrain clôturé et ses lèvres échappent un sourire amusé.

On devine qu’il est en train de déterrer de vieux souvenirs de son adolescence…

« Ce terrain-là en synthétique, dit-il en le désignant du doigt. Puis celui-là, là-bas, en gazon naturel… Ah la la! C’étaient de très belles années. Ça me fait vraiment plaisir de revenir ici car je vois d’où je viens, mais aussi que j’ai encore du boulot à faire. »

Des souvenirs avec le Panellinios FC, Ballou en a beaucoup puisque l’équipe de Villeray-Parc-Extension a connu des années fastes pendant qu’il évoluait au club.

« La promotion en AAA, le Championnat canadien… On a même joué la Coupe Ontario ici, je m’en rappelle ! Brassard de capitaine, numéro 10... Ah, ce sont de bons souvenirs ! Puis, je marquais aussi beaucoup de buts à l’époque », se remémore-t-il.

Étonnamment, pour un joueur qui a pris l’habitude de jouer au stade Saputo et au Mini Estadi du Barça B (15 000 sièges quand même !), il assure que l’atmosphère du parc Jarry était, pour lui, tout aussi enivrante.

« Tous mes amis venaient voir les matchs le week-end. Mes parents aussi. Le parc Jarry était tout le temps plein. J'étais jeune et je ne m'imaginais pas encore ce que ça serait au niveau professionnel, mais, déjà, j'aimais cette ambiance-là, cette folie-là. C’était vraiment à en donner la chair de poule, et ça, je vais toujours m’en rappeler. »

Inutile de dire que le Panellinios FC s’est taillé une place de choix dans son cœur. L’équipe a été sa « première famille canadienne » lorsqu’il est arrivé de la Côte d’Ivoire à 12 ans.

« Les gars que j’ai rencontrés ici, jusqu’à aujourd'hui, ce sont encore mes amis… Plus que ça, ce sont des frères ! On a grandi ensemble, on a vécu de bons comme de mauvais moments ensemble et on a gagné comme on a perdu des matchs ensemble. »

Avec beaucoup d’humilité, Ballou nous explique qu’il n’aurait probablement pas eu l’entêtement et la motivation de viser aussi haut s’il n’avait pas pu compter sur les encouragements constants de ses coéquipiers de l’époque.