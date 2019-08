«Bojan a choisi la MLS et il a choisi l’Impact» - Kevin Gilmore

L'organisation avait déjà annoncé hier qu’elle avait conclu une entente d'une saison et demie avec le milieu de terrain offensif espagnol, Bojan Krkic.

Le joueur de 28 ans est produit de La Masia, la prestigieuse académie du FC Barcelone.

Krkic a notamment joué en Série A avec l'AS Roma, Milan et plus récemment en Première et Deuxième ligue anglaise avec Stoke City.