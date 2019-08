«On est une équipe fragile» - Kevin Gilmore

Le président et chef de la direction de l’Impact de Montréal, Kevin Gilmore, commente l’arrivée de Bojan Krkic, Ballou Tabla et Lassi Lappalainen, tous obtenus lors du plus récent mercato.

Après une longue carrière au sein de diverses organisations de la LNH, dont le Canadien de Montréal, Kevin Gilmore a fait le saut avec l’Impact de Montréal en janvier dernier.

En poste depuis seulement six mois, le président ne peut qualifier si les trois récentes acquisitions de l’Impact durant la période de transfert internationale représentent le mercato le plus faste de l’histoire du Bleu-Blanc-Noir, mais il assure que l’arrivée de Bojan Krkic, Ballou Tabla et Lassi Lappalainen va solidifier la formation montréalaise.