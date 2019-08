Daniel Nestor préfère le tournoi de Montréal à celui de Toronto

Âgé de 46 ans, Nestor a participé à 30 éditions consécutives de la Coupe Rogers, qui célèbre cette année sa 40e édition. Il a disputé un premier match en 1989, à Montréal, quand il était âgé de seulement 16 ans.

«J'avais obtenu une invitation puisque nous comptions sur plusieurs bons joueurs au pays qui étaient donc déjà qualifiés. Je n'étais vraiment pas prêt à ça, a raconté Nestor. Je me souviens avoir regardé le tableau et j'avais remarqué que je pouvais affronter John McEnroe au deuxième tour. Je me disais que ce serait gênant. J'ai ensuite réalisé que c'était un peu idiot de m'inquiéter avec ça, alors que je devais d'abord passer à travers la première ronde.»

Nestor avait finalement perdu en deux manches contre l'Américain Ned Caswell, et il n'avait pas eu à se mesurer à la deuxième raquette mondiale de l'époque.

Au cours de sa longue et fructueuse carrière, Nestor a remporté deux fois le tournoi canadien en double, en 2000 avec Sébastien Lareau et en 2008 avec Nenad Zimonjic. Son meilleur souvenir à Montréal est toutefois un peu douloureux.

«Je me souviens de la finale en 2015 — j'avais perdu face aux jumeaux Bryan, s'est remémoré Nestor, qui a remporté 91 titres de l'ATP en carrière. C'était une journée très chaude, comme je les aime. J'avais connu une belle semaine en jouant avec Édouard Roger-Vasselin. C'est un très beau souvenir.»

Nestor se plaît maintenant à la retraite. Il a mentionné n'avoir jamais été friand des longs voyages. Il est content de passer du temps avec sa famille à Toronto et continue de s'impliquer dans le développement des jeunes joueurs de tennis canadiens.

La Blainvilloise Aleksandra Wozniak a aussi été intronisée au Temple de la renommée de la Coupe Rogers, mardi.