«Nacho aurait pu nous faire un beau triplé» -Rémi Garde

Si l'entraîneur était somme toute nuancé sur le bilan de la rencontre, certains joueurs admettaient qu'ils auraient dû l'emporter de façon plus décisive.

« Je pense que l'on gérait bien le match jusqu'à temps que l'on prenne le but, a dit Samuel Piette. On aurait dû marquer le troisième avant de prendre ce but. À 3-0, ce n'est pas la même rencontre. On aurait dû plier le match bien avant. On a un peu trop respecté (l'adversaire)... Ils ont été encore plus organisés à 10 qu'à 11. Mais je pense qu'il nous manquait un peu d'envie à la fin pour aller chercher ce but qui nous aurait donné un peu plus de confort à Calgary. »