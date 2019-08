Milos Raonic abandonne contre Félix Auger-Aliassime

Grâce à cette victoire, Auger-Aliassime aura la chance de célébrer son 19e anniversaire de naissance avec un duel contre le Russe et sixième tête de série Karen Khachanov sur le court central du stade IGA, jeudi. Khachanov a défait le Suisse Stanislas Wawrinka 6-4, 6-7 (3) et 6-2.

« Je me souviens quand j'étais enfant, (Roger) Federer avait reçu un gâteau sur le central parce que c'était son anniversaire, a raconté Auger-Aliassime. (Mon anniversaire) est la même date. Je me disais que ce serait spécial un jour de jouer sur le central le jour de mon anniversaire et de recevoir un gâteau. Quand vous avez huit ans, c'est incroyable l'idée de recevoir un gâteau sur le central à la Coupe Rogers! »