Coupe Rogers: Rafael Nadal fait fi de la pluie

MONTRÉAL - L'Espagnol Rafael Nadal a fait fi de trois délais provoqués par la pluie et a atteint le troisième tour de la Coupe Rogers, mercredi après-midi.

Champion en titre et favori, Nadal a vaincu le Britannique Daniel Evans 7-6 (6) et 6-4. Le match a officiellement duré deux heures deux minutes. En réalité, il s'est échelonné sur environ quatre heures et demie.

Nadal menait 7-6 (6), 2-0 au moment de retraiter au vestiaire pour une deuxième fois. Evans, 53e au classement mondial, a gaspillé deux balles de manche lors du bris d'égalité.

Quand le jeu a repris pour de bon, Evans est revenu à service égal en brisant l'Espagnol au sixième jeu de la deuxième manche. Cependant, Nadal lui a immédiatement donné la réplique et il a filé vers la victoire.

« Ce n'était que la première journée ici et le premier match sur surface dure est toujours difficile », a noté Nadal, qui n'avait pas joué depuis son revers contre Roger Federer en demi-finale à Wimbledon, le mois dernier.