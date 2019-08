Ballou Tabla de retour à Montréal

Ballou a rejoint le FC Barcelone B en deuxième division espagnole en 2018, à la suite de son transfert à partir de l'Impact, le 25 janvier 2018. Il a disputé 31 matchs avec le club catalan, dont un avec les U19 du FC Barcelone dans le championnat UEFA U19, marquant trois buts et obtenant deux passes décisives. À l'hiver 2019, il a été envoyé en prêt au Albacete Balompié, en deuxième division espagnole, où il a disputé deux matchs.

Auparavant, Tabla avait disputé une saison avec l'Impact en MLS, en 2017, récoltant deux buts et deux passes décisives en 21 matchs, dont 11 titularisations, et 1 146 minutes. Il était devenu le plus jeune joueur de l'histoire de l'Impact à prendre part à un match en MLS à l'âge de 17 ans et 338 jours, le samedi 4 mars 2017, à San Jose.

Il s'était joint à l'Académie du club pour la première fois en 2012. Il avait ensuite joué avec l'Impact U18 en 2015 avant de rejoindre le FC Montréal (USL) en 2016. Il a joué son soccer mineur avec les Jets de Pointe-aux-Trembles et le club amateur montréalais CS Panellinios.