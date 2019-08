Denis Shapovalov s'impose à son retour à Montréal

MONTRÉAL — L'Ontarien Denis Shapovalov n'a pas raté son retour sur la scène où il a laissé sa marque il y a deux ans, s'imposant 6-3, 7-5 contre le Français Pierre-Hughes Herbert, lundi, à la Coupe Rogers.

Lors de son passage à Montréal en 2017, Shapovalov, alors 143e au classement mondial, avait notamment défait Juan Martin del Potro et Rafael Nadal, avant de s'incliner en demi-finale face à l'éventuel vainqueur, Alexander Zverev.

De retour sur le court central du stade IGA en tant que 32e raquette mondiale, Shapovalov a affiché la même fougue qu'à l'époque. Il a brisé le service de son rival dès le troisième jeu et a crié « Come on! » tout en agitant le poing, au grand plaisir de la foule.

Shapovalov a gagné la première manche à sa quatrième occasion, en brisant à nouveau le service du Français.

Herbert, 40e à l'échelle de l'ATP, a profité de la générosité du Canadien pour le briser d'entrée en deuxième manche. Shapovalov a commis ses cinquième et sixième doubles fautes de la rencontre lors de ce jeu. Cependant, Shapovalov a immédiatement donné la réplique au Français.

Shapovalov a ensuite mis fin à la rencontre à sa première occasion, après 90 minutes de jeu, en brisant une quatrième fois le service de Herbert. Il a triomphé malgré huit doubles fautes.

Le Canadien arrivait à Montréal au coeur d'une traversée du désert de cinq revers consécutifs. Il avait également gagné un match à seulement deux de ses neuf derniers tournois, soit depuis sa défaite contre Roger Federer lors des demi-finales à Miami.

Le jeune homme âgé de 20 ans avait mentionné que c'était un problème mental qui affectait son jeu. Afin de se changer les idées, il avait passé les dernières semaines à Toronto et Niagara Falls avec sa famille et des amis.

Au prochain tour, Shapovalov aura fort à faire, alors qu'il retrouvera dans son chemin l'Autrichien et deuxième tête de série Dominic Thiem.