Coupe Rogers: Auger-Aliassime et Pospisil s'inclinent en double

Auger-Aliassime, qui célébrera son 19e anniversaire de naissance jeudi, retrouvera maintenant un adversaire familier de l'autre côté du filet, alors qu'il sera opposé à Pospisil au premier tour en simple. Les deux hommes se sont affrontés deux fois jusqu'ici, incluant le mois dernier à Wimbledon. Chaque fois, Auger-Aliassime s'est imposé.

L'expérience sera peut-être un peu particulière pour Auger-Aliassime. Assis aux côtés de Pospisil après leur défaite lundi, le Québécois a raconté comment la victoire du Britanno-Colombien contre Tomas Berdych au troisième tour à la Coupe Rogers en 2013 l'avait marqué, ainsi que la demi-finale toute Canadienne entre Pospisil et Milos Raonic quelques jours plus tard.

« Voir deux Canadiens en demi-finales d'un Masters, c'est certain que dans votre tête, vous vous dites 'pourquoi pas moi, pourquoi pas mon ami assis à côté'. C'est certain que c'était très positif », a admis Auger-Aliassime, qui venait de célébrer son 13e anniversaire de naissance quelques jours plus tôt.

« C'était un peu un rêve. Ça ne semblait pas encore atteignable parce que j'étais très jeune, avait-il dit un peu auparavant. Les années ont passé et c'est devenu un rêve de plus en plus atteignable, mais en 2013, ça semblait encore un peu loin. »

Face au duo Chardy-Martin, qui a gagné deux tournois cette saison, Auger-Aliassime et Pospisil ont offert une belle opposition à leur première sortie officielle ensemble. Les deux équipes se sont échangé un bris en première manche, puis la paire française a fermé les livres à sa deuxième occasion au bris d'égalité. Pospisil a reçu des traitements au dos entre les deux manches, mais le duo canadien a continué à bien paraître.

Avec une occasion de mettre de la pression à 5-5 et 15-30 sur le service de Chardy, Auger-Aliassime a demandé à la foule de faire du bruit après une belle volée de Pospisil. Les Français ont toutefois vite fermé la porte. Auger-Aliassime a ensuite été victime d'un bris sur le jeu suivant, ce qui a permis à Chardy et Martin de l'emporter.