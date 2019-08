Rafael Nadal et Alexander Zverev gardent de bons souvenirs de Montréal

Quatre fois vainqueur au Canada, incluant l'an dernier à Toronto, Nadal devra néanmoins partager les projecteurs avec l'importante délégation canadienne cette semaine. Ce n'est pas ça qui va déranger l'Espagnol âgé de 33 ans.

«Quand j'arrive à un tournoi, je me concentre sur mon travail, sur mon jeu. Ce n'est pas important si Novak et Roger sont ici ou non, a dit Nadal, dimanche. Il y a plus que trois joueurs sur le circuit. Il y a plusieurs excellents joueurs ici.

«Ma préparation ne change pas si les deux (Djokovic et Federer) sont là ou non. Et s'ils étaient ici, je n'aurais pas à les affronter avant les demi-finales ou la finale. Je dois gagner beaucoup de matchs avant ça.»

Nadal n'a participé qu'à trois tournois sur surface dure jusqu'ici cette saison. S'il a perdu en finale aux Internationaux d'Australie face à Djokovic, il a aussi été contraint à l'abandon avant les demi-finales à Indian Wells, quand il avait rendez-vous avec Federer.

Les surfaces dures n'ont pas été particulièrement clémentes avec Nadal au fil des ans, alors qu'il a été ennuyé par de nombreuses blessures aux articulations. S'il refuse de s'en faire plus qu'il ne le faut avec son retour sur le dur, Nadal garde toutefois de bons souvenirs de Montréal, là où il a triomphé en 2005 et 2013.

«C'était ma première victoire importante sur surface dure en carrière et ça représentait un exploit important pour moi à l'époque, a dit Nadal au sujet de son triomphe en 2005. J'avais battu Andre (Agassi) en finale. Honnêtement, je ressens toujours de bonnes sensations quand je suis ici. J'ai disputé plusieurs grands matchs ici et je suis heureux d'être de retour.»

De son côté, l'Allemand Alexander Zverev garde aussi de bons souvenirs de Montréal, lui qui a gagné un premier titre de la série Masters 1000 sur surface dure à la Coupe Rogers en 2017.

Âgé de 22 ans et cinquième raquette mondiale, Zverev connaît toutefois une saison en dents de scie. Malgré une participation à la ronde des 16 aux Internationaux d'Australie et aux quarts de finale à Roland-Garros, Zverev présente un dossier de 28-15. Il avait exprimé un manque de confiance après une élimination au premier tour face au Tchèque Jiri Vesely à Wimbledon.

«Je suis quand même dans le top-10 (dans la course pour les Finales de l'ATP) et cinquième au monde, a rappelé Zverev, troisième tête de série à Montréal. Je peux voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Je ne connais pas la meilleure saison, mais je demeure compétitif. Pour moi, la saison ne peut que s'améliorer et j'espère que ça commencera ici.

«Ça aide de revenir à un endroit où vous avez déjà connu du succès, où vous avez gagné, où vous êtes à l'aise», a-t-il ajouté.

Si Nadal est le seul membre de la vieille garde de pointe à Montréal, Zverev est l'une des nombreuses étoiles montantes à participer à la Coupe Rogers. L'Autrichien Dominic Thiem est la deuxième tête de série, le Grec Stefanos Tsitsipas, la quatrième, le Russe Karen Khachanov, la sixième, et son compatriote Daniil Medvedev, la huitième.

Questionné sur la domination du trio Djokovic-Nadal-Federer, Zverev a insisté sur le brio des trois vétérans.

«Ils sont dans une classe à part et ils s'ajustent continuellement, a-t-il noté. Le tennis est rendu plus rapide, mais Federer joue plus rapidement, prend la balle plus tôt dans le rebond et n'a pas à courir autant. 'Rafa' aussi, il joue plus près de la ligne de fond. Novak gagne, il n'a donc pas à faire d'ajustements présentement, mais quand il connaissait des ennuis il y a quelques années, il a changé son jeu. C'est ce que les champions font, ils ajustent leur jeu pour rester au sommet.

«C'est à nous, aux jeunes, de relever le défi. Pour l'instant, ces vétérans sont toujours les meilleurs, gagnent toujours les plus gros tournois et sont toujours meilleurs que nous. Nous devons nous ajuster et trouver un moyen de gagner ces matchs-là.»

Zverev pourrait retrouver Nadal en finale cette semaine à Montréal, mais la route est encore longue pour les deux.