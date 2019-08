Angels de Los Angeles: Pena s'est déchiré un ligament au genou droit

CLEVELAND — Le droitier Felix Pena, des Angels de Los Angeles, a été inscrit sur la liste des blessés à cause d'un ligament déchiré au genou droit, dimanche.

Pena mène les Angels avec huit gains et 101 retraits au bâton, en 96 manches et un tiers.

Pena s'est blessé en deuxième manche samedi à Cleveland, en couvrant le premier but. Il a chuté après avoir obtenu le retrait, sur un roulant de Jose Ramirez.

Le premier but Albert Pujols et un thérapeute l'ont soulevé pour le ramener dans l'abri. Pena a un dossier de 8-3 et une moyenne de 4,58.