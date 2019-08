PHILADELPHIE — Les Phillies de Philadelphie ont cédé le troisième but Maikel Franco au niveau AAA, dimanche.

Le Dominicain de 26 ans prend donc la route de Lehigh Valley.

Franco a une moyenne de ,231 en 102 matches, avec 15 longues balles et 47 points produits.

Franco n'a poussé que trois coureurs au marbre depuis le 15 juillet. Au fil de cette séquence il a frappé pour ,185, et son seul coup de plus d'un but a été un double, le 23 juillet.