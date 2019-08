Les Warriors auraient offert un contrat de 4 ans et 100 millions $US à Green

Les Warriors de Golden State ont consenti une prolongation de contrat de quatre ans et près de 100 millions $ à Draymond Green, l'assurant ainsi de demeurer avec l'équipe jusqu'à l'issue de la saison 2023-24, a révélé une source au fait des négociations.

Green et les Warriors veulent officialiser l'entente le plus rapidement possible, a précisé cette personne qui a requis l'anonymat pour discuter avec l'Associated Press samedi puisque rien n'a encore été annoncé.

Cette prolongation de contrat signifie que les Warriors, qui ont remporté les cinq derniers titres dans l'Association Ouest, pourront compter sur leur noyau de trois joueurs — Stephen Curry, Klay Thompson et Green — jusqu'en 2022, au minimum. Curry doit encore écouler trois saisons à son entente actuelle, tandis que Thompson a accepté le mois dernier un pacte de cinq ans d'une valeur de 190 millions $.