L'Impact affronte les Colorado Rapids samedi soir à Denver

DENVER, Colorado - L'Impact de Montréal visera à mettre un terme à une séquence de quatre défaites consécutives à l'extérieur en MLS en visitant les Colorado Rapids, ce samedi à 21h HAE au Dick's Sporting Goods Park .

L'attaque en marche, la défense confiante

Victorieux par blanchissage lors de leurs deux derniers matchs, toutes compétitions confondues, les Montréalais ont retrouvé leur talisman Nacho Piatti, lui qui a marqué un but et ajouté une passe décisive en deux matchs depuis son retour en action, mercredi dernier. De plus, la recrue finlandaise Lassi Lappalainen a réussi un doublé à sa première rencontre sous les couleurs de l'Impact, une victoire de 4-0 aux dépens du Philadelphia Union.

Les hommes de Rémi Garde sont donc en bonne disposition à l'aube de ce match important, eux qui sont toujours au sixième rang de l'Est. Le classement est par ailleurs très serré : seulement sept points séparent la pole position de la huitième place, synonyme d'exclusion des séries éliminatoires de la Coupe MLS.

« On doit continuer sur cette lancée et ne pas perdre de points, a dit le milieu de terrain Nacho Piatti. Il ne reste que 10 matchs en saison régulière et on veut se qualifier pour les séries éliminatoires. C'est important d'aller au Colorado et de prendre des points, parce que le New England Revolution et Toronto FC sont tout près de nous. »

L'an dernier à Montréal, lors du seul match entre les deux clubs, l'Impact l'avait emporté 2-1 grâce à un doublé de Saphir Taïder réalisé en moins de deux minutes.

Le défenseur Bacary Sagna a purgé son match de suspension, samedi dernier, et sera de nouveau disponible pour cette rencontre. Les défenseurs Victor Cabrera et Daniel Kinumbe demeurent à l'écart du jeu, tout comme le milieu de terrain Samuel Piette, qui a toutefois repris l'entraînement cette semaine.

Des hauts et des bas dans les Rocheuses

Les Coloradiens, qui ont nommé Conor Casey comme entraîneur-chef par intérim le 1er mai, ont connu des hauts et des bas depuis son arrivée. Les Rapids sont demeurés invaincus durant sept rencontres MLS, du 19 mai au 28 juin, battant durant cette séquence les deux équipes de Los Angeles, mais depuis, ils n'ont pris qu'un seul point en juillet. Par ailleurs, le gardien Tim Howard n'a pas joué le dernier match des siens en raison d'une blessure, alors que l'attaquant Kei Kamara a été substitué à la mi-temps, blessé. Les deux représentent des cas incertains pour le match de samedi.

« La chose la plus importante pour nous, c'est de rester concentrés, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, a dit l'attaquant Maxi Urruti. C'est le sprint final. Nous avons bien joué à notre dernier match et on doit continuer sur cette lancée. C'est important pour l'équipe de rester unie et de continuer de bien défendre. »