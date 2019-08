Verstappen obtient la position de tête en Hongrie

MONTRÉAL — Max Verstappen a décroché la première position de tête de sa carrière, samedi, lors de la séance de qualifications du Grand Prix de Formule 1 de Hongrie.

Le pilote Red Bull a signé un temps d'une minute et 14,572 secondes sur l'Hungagoring, retranchant ainsi 18 millièmes de seconde au temps du pilote Mercedes Valtteri Bottas. Son coéquipier, Lewis Hamilton, a suivi en troisième place à 0,197 seconde.

«Ça manquait à ma feuille de route. La voiture volait littéralement; elle était incroyable!, s'est exclamé le Hollandais à sa sortie de la voiture. Je suis très satisfait du résultat aujourd'hui, mais il reste encore la course demain...»

«Max était en feu cet après-midi, a rajouté le directeur de Red Bull Christian Horner sur les ondes radio. Son tour était ahurissant. Il l'a réussi à la perfection, et c'est fabuleux de le voir signer sa première pole.»

Verstappen est sur une lancée depuis quelque temps, après avoir gagné deux des trois dernières courses.

Les pilotes Ferrari Charles Leclerc et Sebastian Vettel se sont emparés des deux places suivantes sur la grille, dans l'ordre.

Pierre Gasly (Red Bull), Lando Norris (McLaren), Carlos Sainz fils (McLaren), Romain Grosjean (Haas) et Kimi Raikkonen (Alfa Romo) ont complété le top-10.

Lance Stroll n'a pas connu la séance de qualifications qu'il espérait, étant même devancé par le pilote Williams George Russell. En conséquence, il s'élancera dimanche de la dernière ligne de la grille de départ, aux côtés de l'autre pilote Williams, Robert Kubica.

Après la première portion de la séance, les commissaires de piste ont annoncé qu'ils analyseraient un incident survenu à la sortie du virage no 5 entre Antonio Giovinazzi et Stroll, après que le pilote Alfa Romeo se soit retrouvé dans la ligne de course du Québécois. On ignore pour l'instant les sanctions auxquelles s'expose Giovinazzi.

Son coéquipier chez Racing Point, Sergio Perez, n'a guère fait mieux, se contentant du 17e échelon.

Plus tôt en journée, Hamilton avait établi un nouveau record de piste lors de la troisième et dernière séance d'essais libres.

Hamilton domine le championnat des pilotes par 41 points devant Bottas, et Verstappen suit en troisième place à 63 points.