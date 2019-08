Trois mois de suspension pour Lionel Messi

La CONMEBOL a suspendu Lionel Messi de ses matchs internationaux avec l'Argentine pour trois mois en raison de ses accusations de corruption faites lors de la plus récente Coupe d'Amérique.

L'organisation sud-américaine a également dévoilé vendredi qu'elle avait décerné une amende de 50 000 $ à Messi en raison de ses commentaires à la suite de la victoire de 2-1 de l'Argentine contre le Chili, lors du match de troisième place du tournoi.

Messi et l'Argentine peuvent encore appeler de cette décision, qui empêche le joueur vedette de prendre part à quatre matchs amicaux cette année.

L'attaquant de 32 ans n'endossera pas l'uniforme de l'Argentine pour les affrontements contre le Chili et le Mexique, en septembre, et ceux contre l'Allemagne et un adversaire qui doit être choisi, en octobre.

Messi est déjà suspendu pour le premier match des qualifications sud-américaines en vue de la Coupe du monde de soccer, en mars, en raison d'un carton rouge reçu contre le Chili.