Coupe Rogers: Bianca Andreescu fera face à Eugenie Bouchard

Classée 26e au monde, Andreescu, une Ontarienne de 19 ans, a connu une ascension rapide au classement de la WTA plus tôt cette année après un spectaculaire début de saison, marqué par son triomphe au tournoi d'Indian Wells, l'un des plus importants sur le circuit. Toutefois, depuis le mois de mars, Andreescu n'a disputé qu'un seul match à cause d'une blessure à l'épaule droite.

Andreescu, qui a affirmé que son épaule allait bien maintenant, à quatre jours de son premier match, s'est retirée de l'Omnium Citi de Washington cette semaine, en partie pour s'assurer d'être prête pour l'événement à Toronto.