Une femme arbitrera pour la première fois la Supercoupe d'Europe

NYON, Suisse — Stéphanie Frappart agira comme arbitre de la Supercoupe d'Europe entre Liverpool et Chelsea, devenant ainsi la première femme à arbitrer un événement majeur de l'UEFA.

L'UEFA a annoncé que la Française sera à la tête d'une brigade composée d'officiels à prédominance féminine, avec la Française Manuela Nicolosi et la Britannique Michelle O'Neal agissant comme assistantes.

Frappart, âgée de 35 ans, était également responsable de la finale de la Coupe du monde féminine entre les États-Unis et les Pays-Bas.

Le président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, a déclaré: «J'ai souvent répété que le potentiel du football féminin n'avait pas de limite.»

Ce n'est pas la première fois qu'une femme arbitre un match des hommes de l'UEFA. La Suissesse Nicole Petignat a dirigé trois rencontres du tour de qualification de la Coupe UEFA entre 2004 et 2009.

La Supercoupe est le lever de rideau traditionnel de la saison entre les vainqueurs de la Ligue des champions et de la Ligue Europa. Cette année, le match aura lieu au parc Besiktas à Istanbul, le 14 août.

Frappart est également devenue la première femme à arbitrer un match du championnat français en avril. Elle a été promue au groupe d'arbitres français de haut niveau de manière permanente pour la saison à venir.

Ceferin a ajouté: «J'espère que les compétences et le dévouement dont Stéphanie a fait preuve tout au long de sa carrière pour atteindre ce niveau inspireront des millions de filles et de femmes de toute l'Europe et leur montreront qu'il ne devrait y avoir aucune barrière pour atteindre son rêve.»