L'Impact ne veut pas sous-estimer les Rapids du Colorado

«C'est un paramètre. 1700 m d'altitude, je crois, ce n'est pas rien, a fait remarquer l'entraîneur-chef de l'Impact. On se souvient de Salt Lake l'an dernier où c'était moins élevé mais où on avait pu sentir que c'était un peu difficile pour les joueurs parfois au niveau de l'oxygénation. Il faudra faire avec. On n'a pas le choix. On ne peut pas partir non plus 15 jours avant. Ce sera un paramètre important, mais je pense qu'on peut y faire face aussi.»