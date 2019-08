Le tennis d'hier et d'aujourd'hui: «Nous, on n'avait rien» - Hélène Pelletier

« Après la victoire en double, la semaine d’après, à l’entraînement, je me suis complètement brisé la cheville droite. C’était tellement grave, que le médecin, quand il m’a vu, a dit : « c’est un horrible accident d’automobile que vous avez eu? » Et j,ai dit : « Non, non. J’ai couru sur un lob, j’ai sauté et je suis tombé sur le côté du pied. » Et je suis resté dans le plâtre six ou sept mois ».