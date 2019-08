«Tout le monde absorbe les dettes des Alouettes» -Bruno Heppell

« J’ai hâte de voir le dénouement. J’espère que c’est parce qu’Éric Lapointe est de retour dans le mix. Pour moi, ça a toujours été de loin le groupe le plus solide sur pied. »

Le commissaire sera à Montréal, vendredi, pour le match entre les Alouettes et le Rouge et Noir d’Ottawa. Et on espère qu'il pourra apporter un éclairage nouveau sur les plus récents développements. Car d'ici à ce que les Alouettes soient vendus, il y a quand même quelqu’un qui doit payer les factures, soit la LCF et l’ensemble des autres équipes du circuit.

« On a partagé les frais de ce que ça coûte pour opérer les Alouettes, mais malheureusement, pour les Alouettes et les huit autres organisations, on n’a pas été très forts pour aller chercher des commandites. On n’a pas vendu beaucoup de billets de saison.

« Heureusement, on a un bon début de saison (3-2). J’imagine qu’il va y avoir plus de monde dans les estrades maintenant que les Alouettes sont deuxièmes dans leur division et qu’ils donnent un bon spectacle sur le terrain. Mais il faut que ça se règle. Ça n’a pas de bon sens que tout le monde absorbe les dettes des Alouettes présentement. »