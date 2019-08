Bagarre Reds-Pirates: six joueurs et les deux gérants suspendus

NEW YORK — Le lanceur des Pirates de Pittsburgh Keone Kela a été suspendu pour 10 matchs, tandis que le releveur des Reds de Cincinnati Amir Garrett et le voltigeur Yasiel Puig ont été pénalisés respectivement pour huit et trois rencontres pour leur rôle dans une mêlée générale survenue plus tôt cette semaine.

En tout, six joueurs et les deux gérants ont écopé des suspensions, a annoncé le Baseball majeur jeudi, deux jours après les incidents au Great American Ball Park.

En appel

Trois joueurs de chaque équipe ont été suspendus, et ont tous décidé de porter leur cause en appel. Ils pourront continuer à jouer en attendant la fin du processus.

Le gérant des Reds, David Bell, a été suspendu pour six matchs, à compter de jeudi quand les Reds devaient affronter les Braves, à Atlanta. Du côté des Pirates, Clint Hurdle a été suspendu pour deux parties, à compter de vendredi quand les Pirates accueilleront les Mets de New York.

Puig a été suspendu pour ses actions lors de ce qui a finalement été sa dernière journée dans l'uniforme des Reds. Il a ensuite été échangé aux Indians de Cleveland.

L'avant-champ des Pirates José Osuna a été puni pour cinq rencontres, tandis que le lanceur des Pirates Kyle Crick et celui des Reds Jared Hughes ont été suspendus chacun pour trois parties.

Tous les joueurs suspendus ont aussi écopé des amendes. Le lanceur des Pirates Trevor Williams, le premier-but des Reds Joey Votto et le voltigeur des Reds Phillip Ervin ont aussi écopé des amendes, ainsi que d'autres joueurs des deux équipes pour avoir participé à la mêlée alors que leur nom est inscrit sur la liste des blessés.