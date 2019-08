Les Rangers ont racheté les 2 dernières années du contrat de Shattenkirk

NEW YORK — Les Rangers de New York ont racheté les deux dernières saisons prévues au contrat du défenseur Kevin Shattenkirk.

Shattenkirk a disputé seulement deux des quatre saisons de son contrat d'une valeur totale de 26,6 millions $US avec les Rangers. Il a marqué sept buts et récolté 44 mentions d'aide en 119 rencontres.

Lorsque Shattenkirk, un New Yorkais, a ratifié son entente le 1er juillet 2017, il a accepté qu'elle soit plus courte que celles offertes par d'autres équipes afin de réaliser son rêve d'enfance de jouer pour les Rangers. Il deviendra joueur autonome sans compensation, et sa valeur a considérablement chuté sur le marché — à 30 ans.

Le président des Rangers John Davidson a déclaré que la décision avait été très difficile à prendre, jeudi. L'équipe épargnera 5 millions $ sur sa masse salariale cette saison, et environ 560 000 $ la saison suivante, avant d'être amputée de 1,43 million $ en 2021-22 et 2022-23.