«Greinke, c’est peut-être l’acquisition qui peut faire la différence en séries» -Alex Agostino

Plus tôt mercredi, Greinke était le partant de l'Arizona au Yankee Stadium, allouant deux points et cinq manches. Il a un dossier de 10-4 et une moyenne de 2,90.

Plus tôt dans la journée, ils ont également mis la main sur le receveur Martin Maldonado, cédant le voltigeur Tony Kemp aux Cubs de Chicago.

Les A's d'Oakland bougent

Les Athletics d'Oakland ont acquis le lanceur partant Tanner Roark, des Reds de Cincinnati.

En retour, les Reds ont obtenu l'espoir Jameson Hannah. Roark présente un dossier de 6-7 en 21 départs cette saison.

Les Reds ont échangé Roark quelques heures après avoir mis la main sur Trevor Bauer des Indians de Cleveland en retour de Yasiel Puig, dans une transaction impliquant aussi les Padres de San Diego.

Ménage chez les Tigers

Peinant à remporter trois matches sur 10, les Tigers de Detroit ont échangé le troisième but Nick Castellanos et le stoppeur Shane Greene.

Castellanos est passé aux Cubs de Chicago, en retour des droitiers Paul Richan et Alex Lange. Greene a été envoyé aux Braves d'Atlanta, en retour du gaucher Joey Wentz et du voltigeur Travis Demeritte.

Castellanos frappe pour ,273 en 100 matches, avec 11 longues balles et 37 points produits. Lui et Rafael Devers, des Red Sox, mènent le baseball majeur avec 37 doubles.

Greene a inscrit 22 sauvetages cette saison, après avoir préservé 32 gains l'an dernier.

Les Brewers font le plein de lanceurs

Les Brewers de Milwaukee ont bonifié leur effectif en ajoutant l'artilleur de gauche Drew Pomeranz et le droitier Ray Black des Giants de San Francisco.

En retour, ils ont envoyé l'espoir Mauricio Dubon en Californie.

La formation de San Francisco a également obtenu Scooter Gennett des Reds de Cincinnati contre un joueur qui reste à déterminer.

Âgé de 30 ans, Pomeranz a débuté la saison au sein de la rotation de partants des Giants, avant d'être relégué à l'enclos des releveurs.

Corey Dickerson rejoint les Phillies

Les Phillies de Philadelphie ont mis la main sur le voltigeur Corey Dickerson des Pirates de Pittsburgh en retour d'un joueur à déterminer et d'un montant de 250 000 $, destiné à l'acquisition de joueurs internationaux.

Dickerson présente une moyenne au bâton de ,317, avec 18 doubles, quatre circuits et 25 points produits, en 43 matches.