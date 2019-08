Simoneau et Holzner se qualifient pour les JO de Tokyo

LIMA, Pérou - Les Canadiennes Jacqueline Simoneau et Claudia Holzner ont préservé leur avance et décroché la médaille d'or en natation artistique aux Jeux panaméricains de Lima, mercredi, confirmant du même coup leur qualification pour les Jeux olympiques de Tokyo en 2020.

Simoneau, de Chambly, et Holzner, de Calgary, ont amassé 90,7000 points pour leur routine libre, préservant ainsi leur premier rang acquis la veille lors du programme technique. Les représentantes canadienne ont donc grimpé sur la plus haute marche du podium en vertu d'un pointage cumulatif de 180,0343 points. Ils ont vaincu dans l'ordre le Mexique (174,3661) et les États-Unis (170,6698).

En vertu de leur victoire, Simoneau et Holzner ont obtenu leur laissez-passer pour les Jeux olympiques de Tokyo en 2020. Il y a deux semaines, elles avaient terminé en septième place dans cette épreuve aux Championnats du monde de Gwangju, en Corée du Sud.

Simoneau avait aussi pris le septième rang dans cette discipline, en compagnie de la Québécoise Karine Thomas, il y a trois ans aux Jeux olympiques de Rio de Janeiro.

Black ajoute l'argent

La gymnaste Ellie Black a continué d'ajouter des médailles à sa collection, mercredi, remportant l'argent à la poutre.

Black, de Halifax, semblait aussi sur le point de gagner le bronze lors de l'épreuve au sol, mais sa compatriote Brooklyn Moors l'a repoussée au pied du podium grâce à une performance spectaculaire qui lui a valu l'or.

Moors, de Cambridge, en Ontario, avait gagné l'argent avec Black lors de l'épreuve par équipe le week-end dernier avant de s'imposer mercredi avec un score de 13,900. Elle a reçu une déduction d'un dixième de point pour avoir mis le pied hors des limites du terrain, mais a néanmoins devancé l'Américaine Kara Eaker (13,800).

L'équipe américaine a demandé un appel, a indiqué un porte-parole de l'équipe canadienne, et les arbitres ont révisé les deux routines. Black et Moors ont patiemment attendu le dévoilement des résultats finaux. La Brésilienne Flavia Saraiva a décroché le bronze grâce à un score de 13,766, tout juste devant Black, à 13,433.

Black a également gagné l'or au saut de cheval et au concours général individuel, ainsi que le bronze aux barres asymétriques, devenant mardi la gymnaste canadienne la plus décorée de l'histoire aux Jeux panaméricains. Ses efforts lors de la dernière des cinq journées de compétition, mercredi, lui ont permis de gonfler sa collection à 10 médailles en carrière aux Jeux panaméricains.

Elle a obtenu un pointage de 13,566 à la poutre, terminant entre Eaker (15,266) et l'Américaine Riley McCusker (13,333).

Il y a quatre ans à Toronto, Black avait gagné trois médailles d'or, une d'argent et une de bronze.