«J'ai dû faire des ajustements» -Félix Auger-Aliassime

Le Québécois Félix Auger-Aliassime a atteint le troisième tour de l'Omnium de tennis Citi, mercredi, en disposant de l'Américain Reilly Opelka en trois manches de 6-4, 3-6 et 6-4.

Auger-Aliassime s'est imposé grâce à un deuxième bris dans la manche ultime, quand Opelka a envoyé un revers dans le filet. C'était sa deuxième occasion de l'emporter. L'Américain a repoussé la première balle de match à l'aide de son 22e as.

Le Québécois, 22e joueur mondial, est la neuvième tête de série du tournoi présenté à Washington. Son prochain adversaire sera le Croate Marin Cilic, 6e tête de série. Cilic a remporté l'Omnium des États-Unis en 2014.

« (Opelka) est incroyable au service. J'ai dû changer ma position. J'essayais de varier ma position. J'étais toujours battu par un as au même endroit. C'était frustrant », a raconté Auger-Aliassime.

« J'ai dû faire des ajustements. J'ai été capable de me racheter en troisième manche. Il y a parfois des moments frustrants dans un match de tennis. C'est comme ça. »

Raonic gagne aussi

Pour sa part, le Canadien Milos Raonic, 20e raquette mondiale, a vaincu l'Américain Tim Smyczek par 6-1 et 6-4. L'Ontarien a réussi 16 as et il a gagné 26 des 28 points disputés quand il a placé sa première balle de service en jeu.

Smyczek a pris les commandes 4-2 en deuxième manche, mais Raonic a été en mesure de renverser la vapeur en remportant les quatre derniers jeux de la rencontre. Il s'est imposé au terme d'un duel de 66 minutes.