Le comportement d'Abanda: «Elle voit sa carrière lui filer entre les doigts» - Hélène Pelletier

Cela dit, l’analyste note que les choses ne vont pas bien pour Abanda depuis deux ans.

« Elle est frustrée. Elle voit sa carrière lui filer entre les doigts. Elle se sent menacée quelque part, mais elle n’arrive pas à gagner et elle voit son classement dégringoler. Mais je n’ai pas trouvé ça épouvantable – sa réaction avec l’arbitre. On était loin de Serena Williams au U.S. Open. On était loin de John McEnroe, également. Elle n'a pas dit de choses vilaines à l'arbitre. Elle a juste dit: « Je veux voir le superviseur, parce que je ne crois pas que vous avez ce que ça prend pour arbitrer mon match. » Et là, la foule a commencé à la huer. »