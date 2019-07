Une fin de saison endiablée pour l’Impact

D’autres renforts à l’horizon

En plus de Lassi Lappalainen, qui a réussi sa rentrée dans la MLS avec deux buts, l’Impact chercherait encore à s’améliorer. Selon les informations obtenues par le 98,5 Sports, la direction de l’équipe courtiserait l’attaquant espagnol Bojan Krkic, qui a résilié son contrat avec le Stoke City FC, dans la Premier League.

Cela dit, plusieurs autres équipes tenteraient d’attirer l’ancien espoir du FC Barcelone de 28 ans. Si jamais cette tentative échoue, il ne serait pas surprenant de voir l’Impact procéder à des transactions MLS dans le but de s’améliorer. Comme on le voit présentement avec les blessures de Samuel Piette, Victor Cabrera et Daniel Kinumbe, quelques ajouts clés ne seraient pas un luxe chez l’Impact.

En plus des huit matchs en août, l’Impact pourrait jouer jusqu’à six matchs supplémentaires avant la fin du calendrier si l’équipe se rend en finale du championnat canadien.

En cette fin de saison en MLS, il y aura quatre matchs contre des adversaires rivalisant aussi pour une place en séries, à savoir Toronto, le DC United, Atlanta et les Red Bulls.

C’est le cas de le dire, la fin de saison de l’Impact sera un feu roulant. La ligne est mince, mais tout est encore possible. On ne pouvait rien demander de plus à l’organisation à ce stade-ci de la saison, si ce n’était que d’une bonne prise au mercato pour aider à consolider cette course. Espérions que les blessures ne viennent pas tout faire dérailler.