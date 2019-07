GP d’Allemagne: les derniers seront les premiers

Cette course complètement déjantée aura été celle des revenants. Sebastian Vettel, d’abord – oui, oui, ce même Vettel qui ne cesse de décevoir depuis le début de la saison, tant il semble avoir perdu ses moyens. Dire que le chef de file de la Scuderia Ferrari traverse une période difficile est un euphémisme: non seulement accumule-t-il les erreurs et les contre-performances, mais il ne gagne plus, sa dernière victoire remontant au 26 août 2018, à Spa. Presqu’une année complète de disette pour un quadruple champion du monde, deuxième plus haut salarié de la F1 et pilotant pour l’une des meilleures équipes. Inadmissible.



Et surtout, inquiétant. Très inquiétant. Au point où certains commençaient à se demander si le pilote allemand avait perdu sa touche - son mojo, comme disent les musiciens. Sa descente s’est accélérée à Hockenheim, devant les siens, l’année dernière: il a perdu le contrôle de sa voiture alors qu’il menait la course. Comme un débutant.



Un an plus tard, au même endroit, Vettel est redevenu Vettel. Mais avant sa résurrection, il a vécu un long chemin de croix, qui a connu son point culminant avec des ennuis mécaniques qui l’ont relégué à la 20e (et dernière) place sur la grille de départ. En Allemagne. Chez lui. Devant son public. Impossible de descendre plus bas, même s’il n’en était aucunement responsable, cette fois.



Mais il s’est relevé. Avec panache, en plus! C’est la marque des grands. Et c’est tant mieux, car la F1 a besoin de Vettel, comme elle a besoin de courses endiablées comme les deux dernières. Et Hamilton a besoin de Vettel, comme Ali a eu besoin de Frazier et Foreman pour bâtir sa légende. Un quintuple et un quadruple champion du monde en piste en même temps, c’est une première dans l’histoire de la Formule 1, ne l’oublions pas! L’affrontement se doit d’être grandiose. Et pour ça, Lewis Hamilton a besoin d’adversaires à sa mesure.



Le Spin and Win de Mad Max



Même s’il partait, lui, de la première ligne, Max Verstappen doit aussi être considéré comme un revenant puisqu’il a non seulement raté son départ – et pas qu’un peu! – en plus de partir en tête-à-queue. Mais contrairement à Leclerc, Bottas, Hamilton, Hulkenberg et Perez, il a réussi à garder sa voiture en piste, rappelant ainsi aux plus vieux le «Spin and Win» de Danny Sullivan aux 500 Milles d’Indianapolis, en 1985.



Pilote hors-norme (dans tous les sens), Mad Max a montré, encore une fois, qu’il possède un contrôle exceptionnel de la voiture. Ceux qui doutent qu’il soit le prochain collectionneur de championnats de la F1 sont aveuglés par leur mauvaise foi. Leclerc, Bottas et Hamilton ne sont pas des pieds de céleri et pourtant, ils ont fini ce Grand Prix dans le décor parce qu’ils n’ont pas réussi à récupérer leurs montures en dérapage. Verstappen a non seulement réussi, mais il a gagné la course. CQFD



Le revenant russe



Il y a deux ans, on ne donnait pas cher de la peau de Daniil Kvyat. Le Russe venait d’être congédié de Toro Rosso, l’équipe B de Red Bull, où il avait été rétrogradé la saison précédente. C’était tout sauf une carrière en progression…



Il s’en est fallu de peu pour qu’il rejoigne la longue liste de pilotes disparus de la filière Red Bull (Alguersuari, Buemi, Vergne…), mais il s’est plutôt retrouvé chez Ferrari, dans le rôle ingrat de pilote-essayeur. Puis, une pénurie de talent dans la filière Red Bull l’a ramené chez Toro Rosso cette année. Avec ce podium, le deuxième de sa carrière, Kvyat vient de faire passer Franz Tost et Helmut Marko, les patrons de ladite filière, pour des génies. (Tout comme la belle tenue de son coéquipier, Alexander Albon, sans conteste la surprise de cette première moitié de saison.)