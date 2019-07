Le Colombien Egan Bernal remporte le Tour de France

PARIS — Un Tour de France mémorable couronnera Egan Bernal qui, à 22 ans, deviendra le premier vainqueur sud-américain de la plus grande course cycliste, sur les Champs-Élysées.

Le Colombien à l'instinct meurtrier sur la route s’est avéré être le plus fort des 176 coureurs qui ont pris le départ à Bruxelles, le 6 juillet.

Les coureurs ont parcouru 3336 km, lors du Tour le plus captivant depuis des décennies.

Les supporters colombiens faisaient la fête bien avant que les 155 coureurs restants s'élancent pour la 21ème et dernière étape à Rambouillet, à l'ouest de Paris.

Mais la multitude de fans français qui ont longé les routes de la Grande boucle, à travers l’est, le centre et le sud de la France, et dans les Pyrénées et les Alpes, se trouvaient devant un dénouement doux-amer.

Ils ont été emballés par les coureurs français Julian Alaphilippe, qui a mené pendant 14 jours, et par Thibaut Pinot, qui a remporté le premier des sept sommets se concluant à plus de 2 000 mètres d'altitude, lors du Tour le plus élevé de l’histoire à ce chapitre.

Mais la joie s’est transformée en douleur lorsque leurs chances de devenir le premier vainqueur de la France depuis 1985 ont été cruellement anéanties, au fil de la dernière semaine.