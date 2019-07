L'Américain Caeleb Dressel bat une marque de Michael Phelps

GWANGJU, Corée, République de — L’Américain Caeleb Dressel a remporté sa huitième médaille aux Mondiaux de natation, dimanche, aidant les États-Unis à finir deuxièmes au relais 4x100 m.

Nathan Adrian a été doublé dans les derniers mètres.

Dressel a battu un record de Michael Phelps en gagnant huit médailles, dont six d'or, lors de la plus grande compétition de natation après les Jeux olympiques.

Il y a deux ans en Hongrie, Dressel a égalé le record de sept médailles d'or de Phelps lors d'une seule édition des Mondiaux.

Dimanche, Dressel a fait passer les Américains de quatrièmes à premiers avec sa tranche papillon (49,28 secondes). Adrian s'est retrouvé dans une bataille à trois avec la Grande-Bretagne et la Russie dans le dernier droit.

Le Britannique Duncan Scott s'est finalement imposé vers la fin, inscrivant 46,14, contre 47,60 pour Adrian.

Scott, Luke Greenbank, Adam Peaty et James Guy ont remporté l'or en 3: 28,10 secondes.

Dressel, Adrian, Ryan Murphy et Andrew Wilson ont terminé en 3: 28,45. La Russie a remporté le bronze.

Les médailles d'or de Dressel ont été méritées aux 50 et 100 libres, 50 et 100 papillons, au relais mixte 4x100 et au relais 4x100 libres. Son autre médaille d'argent a été au relais mixte 4x100 QNI.

«Il est phénoménal», a déclaré Chad le Clos, de l'Afrique du Sud.

L’équipe américaine a terminé au sommet du tableau des médailles avec 27, dont 14 d'or. L'Australie était deuxième avec 19, incluant cinq médailles d'or.

Les dames

Chez les dames, Simone Manuel a remporté à la fois le 50 et le 100 mètres libre, devenant ainsi la première Américaine à réaliser l'exploit.

Manuel a couru une longueur en 24,05 secondes pour remporter sa troisième médaille d’or et sa cinquième médaille au total.

Elle a battu la Suédoise Sarah Sjostrom, qui a remporté la médaille d’argent en 24,07, et l’Australienne Cate Campbell, qui a obtenu le bronze en 24,11.

Au 100 m libre, Manuel a dominé Campbell et Sjostrom a terminé troisième.

Les autres médailles de Manuel ont été méritées aux relais: l’or au 4x100 libre mixte et l’argent au 4x100 libre et au 4x200 libre.

Lilly King a remporté le 50 m brasse, donnant deux victoires à l’Américaine aux dépens de sa rivale russe Yuliya Efimova.

Ils auraient eu une troisième confrontation, mais King a été disqualifié en ronde préliminaire du 200 m, pour ne pas avoir posé ses deux mains sur le mur en même temps.

King a réussi un chrono de 29,84, le seul nageur à éclipser les 30 secondes dans la finale.

Benedetta Pilato, une Italienne de 14 ans, a surpris en arrachant l'argent en 30 secondes, exactement.

Efimova, qui a remporté le 200 m et a terminé deuxième derrière King dans le 100 m, s'est contenté du bronze en 30,15.

Katinka Hosszu, de la Hongrie, a étendu sa domination sur le 400 m QNI en devenant la première femme à remporter cinq titres dans une épreuve. Elle a prévalu en 4 minutes, 30,39 secondes.

Ye Shiwen, de la Chine, a remporté la médaille d’argent et Yui Ohashi, du Japon, a remporté le bronze.

La Japonaise Daiya Seto s'est accroché pour finir premier lors du 400 m QNI masculin, en 4:08,95.

Jay Litherland des États-Unis a eu le dernier tour le plus rapide - 27,89. Il a récolté l'argent en 4: 09,22. Lewis Clareburt, de la Nouvelle-Zélande, a remporté le bronze.

Également vainqueur à la course de 10 km en eau libre, Florian Wellbrock, d’Allemagne, a remporté le 1500 libre en 14:36,54.

Mykhailo Romanchuck de l'Ukraine a remporté l'argent. Gregorio Paltrinieri, d’Italie, a conclu sur la troisième marche du podium.